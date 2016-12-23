Мощный тайфун «Нок-Тен» обрушится на Филиппины на Рождество

Манила, , 09:41 — REGNUM Мощный тайфун «Nock-Ten» обрушится на Филиппины во время празднования Рождества, согласно данным объединённого американского военно-морского центра по предупреждению о тайфунах (JTWC), сообщает 23 декабря France Press.

25 декабря тайфун «Нок-Тен» приблизиться к восточной оконечности острова Лусон, главного острова филиппинского архипелага. Скорость ветра составит около 194 км/ч с порывами до 241 км/ч, согласно прогнозу JTWC.

«Все службы приведены в состояние повышенной готовности», — сказала представитель Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC) Ромина Марасиган.

Напомним, в ноябре 2013 года на Филиппины обрушился тайфун «Хайян». 7 тыс. 350 человек погибли или пропали без вести. «Хайян» стал самым мощным и смертоносным тайфуном.

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