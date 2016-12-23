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В Дагестане вынесли приговор боевику, взорвавшему двоих детей

Происшествия
Правоохранительные органы разыскивают еще двоих бандитов, участвовавших в организации этого взрыва

Махачкала, 23 Декабря 2016, 09:20 — REGNUM  В Дагестане вынесен приговор члену незаконного вооруженного формирования Шамхалу Абдулхаликову. На его совести смерть двоих детей. Абдулхаликов был одним из организаторов взрыва, который произошел в 2013 году в городе Кизилюрте.

Он и еще два бандита Гаджимурадов и Шарипов 1 мая 2013 года установили перед входными дверями магазина «Интерскол» самодельное взрывное устройство. Преступники намеревались припугнуть владельца торговой точки, который отказывался платить деньги на организацию деятельности незаконного вооруженного формирования.

При взрыве СВУ погибли два 10-летних мальчика, оказавшиеся в это время около магазина. Получили ранения двое мужчин. Были повреждены торговый центр и близлежащие строения.

Шамхал Абдулхаликов, признанный виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также в пособничестве в убийстве двух или более лиц, совершенном организованной группой общеопасным способом, получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе Следственного комитета.

Два его пособника — организатор преступления Шарипов и исполнитель Курбанов — объявлены в розыск.

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