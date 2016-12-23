На Урале жители одного из домов Кушвы в морозы остались без тепла

Кушва, Свердловская область, , 09:31 — REGNUM В Свердловской области из-за аварии на теплосетях города Кушва жители многоквартирного жилого дома по улице Гвардейцев остались без теплоснабжения и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По предварительным данным авария произошла 19 декабря. Всё это время жители оставались без тепла, а в строении произошла разморозка внутридомовых теплосетей. В итоге 22 декабря жители обратились с жалобой, а прокуратура города Кушвы организовала проверку.

«Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным местных изданий, в Кушве объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, крупная коммунальная авария произошла на днях в Екатеринбурге. Прорыв теплотрассы произошёл 19 декабря и без нормального теплоснабжения остались 20 многоквартирных домов и детский сад. На ликвидацию всех последствий аварий ремонтникам потребовалось более 20 часов. К счастью, разморозки внутридомовых систем удалось избежать.

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