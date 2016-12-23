СМИ: В декабре в КНР вирус H7N9 диагностирован у семи человек

В апреле 2013 года в КНР зарегистрировали 453 случая заражения вирусом H7N9

Пекин, , 09:11 — REGNUM В декабре власти Китая зафиксировали в стране семь случаев заражения вирусом птичьего гриппа у людей, два человека погибли, сообщает 23 декабря Associated Press.

Начиная с 8 декабря, пять случаев вируса H7N9 были диагностированы в центральной провинции Аньхой, два человека погибли, согласно данным государственных СМИ.

На этой неделе в Шанхае у мужчины диагностировали птичий грипп H7N9. В данный момент он проходит лечение в городской больнице.

Еще один случай птичьего гриппа был зафиксирован в городе Сямынь, расположенный в прибрежной провинции Фуцзянь. В провинции была запрещена продажа мяса птицы.

Напомним, в апреле 2013 года в КНР зарегистрировали 453 случая заражения вирусом птичьего гриппа у людей, вирус H7N9 унес жизни 175 человек.

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