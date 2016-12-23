Пятница, 23 Декабря 2016 года
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Иномарка врезалась в остановку в Краснодаре: трое с переломами

Происшествия
Виновник аварии задержан

Краснодар, 23 Декабря 2016, 09:11 — REGNUM  В Краснодаре водитель иномарки устроил сразу два ДТП, Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 23 декабря, автоаварии произошли накануне днем на улице Красных Партизан.

Мужчина на автомобиле Mitsubishi Lancer врезался на скорости в впереди идущий Renault. От удара французскую иномарку вынесло на остановку общественного транспорта, где она сбила двух человек. Пострадавшим на месте была оказана помощь, потом их на «скорой» в больницу увезли медики.

Попытка скрыться с места ДТП у виновника не удалась. Не проехав и 300 метров, он спровоцировал другую аварию — столкнулся с автомобилем KIA, который в свою очередь наехал на автомобиль «ГАЗель». И здесь без пострадавших не обошлось. От удара пассажирка маршрутки получила перелом.

По словам очевидцев, в общей сложности в этой дорожной переделке пострадали 11 человек, с водителями — 14.

Виновника аварии полиция задержала. Пока не сообщается, был ли мужчина в нетрезвом состоянии. Это установит экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Краснодаре 18 декабря. Авария собрала больше дюжины машин. «День жестянщика» случился на Елизаветнинском мосту из-за гололеда.

Читайте ранее в этом сюжете: Куча мала: почти 20 машин попали в ДТП на въезде в Краснодар

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