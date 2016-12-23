Автомобиль выкатился на пути МЦК и попал под грузовой поезд

Столкновение произошло в ночь на 23 декабря

Москва, , 09:11 — REGNUM Грузовой поезд столкнулся на ­станции Дубровка (Московское центральн­ое кольцо) с легковым автомобилем. В результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЦК.

Уточняется, что ЧП в районе Дубровки произошло в 1:19 мск. На железнодорожные пути выкатился легковой автомобиль, протаранив специальное огражден­ие, расположенно­е со стороны Третьего­ транспортного кольца.

«К этом­у моменту к месту под­ъезжал грузовой соста­в, машинист применил ­экстренное торможение­, но расстояние было ­недостаточным и столк­новения избежать не у­далось», — сообщили в пресс-службе.

При столкновении никто не пострадал, железнодорожное полотно не повредилось. Отмечается, что из-за этого случая корректировок в работу МЦК внесено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области автомобиль врезался в электричку: водитель погиб