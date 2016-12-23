Автомобиль выкатился на пути МЦК и попал под грузовой поезд
Москва, 23 Декабря 2016, 09:11 — REGNUM Грузовой поезд столкнулся на станции Дубровка (Московское центральное кольцо) с легковым автомобилем. В результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЦК.
Уточняется, что ЧП в районе Дубровки произошло в 1:19 мск. На железнодорожные пути выкатился легковой автомобиль, протаранив специальное ограждение, расположенное со стороны Третьего транспортного кольца.
«К этому моменту к месту подъезжал грузовой состав, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе.
При столкновении никто не пострадал, железнодорожное полотно не повредилось. Отмечается, что из-за этого случая корректировок в работу МЦК внесено не было.
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