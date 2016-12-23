Пятница, 23 Декабря 2016 года
12:27:06 МСК

Новосибирские депутаты выступили за запрет свободной продажи «Боярышника»

Происшествия
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области разошлись во мнении, где должны продаваться спиртосодержащие средства, но при этом заявляют, что свободная реализация жидкости, в названии которой присутствует слово «боярышник», должна быть запрещена

Новосибирск, 23 Декабря 2016, 09:16 — REGNUM  Новосибирские парламентарии, комментируя трагедию в Иркутске, разошлись во мнении, где должны продаваться спиртосодержащие средства, но согласились в том, что свободная реализация жидкости, в названии которой присутствует слово «боярышник», должна быть запрещена.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Суворов считает, что надо ввести запрет на торговлю всеми спиртосодержащими жидкостями во всех торговых точках кроме аптечной сети — независимо, косметическое ли это средство или бытовое.

«Демократия в этом вопросе привела к тому, что наши рынки заполнили граждане с сомнительной репутацией, которые разливают продукцию из ядовитого сырья. Раньше, я помню, настойка боярышника называлась аптечным коньяком, слово «боярышник» — магическое для некоторых слоев населения. Малообеспеченные граждане покупают и употребляют такую продукцию. И наказание за эти несколько десятков жизней должно быть очень жестким — те, кто напоили людей ядом, должны получить длительные сроки заключения», — говорит Олег Суворов. По его словам, в этом случае работали нелегалы, но в стране очень много контрафактной водки, которая делается на частных заводах. И это не только потенциальный вред здоровью граждан, но и уход от налогов. Новосибирский парламентарий считает, что, прежде всего, нужно вернуть монополию государства на производство спиртосодержащей продукции. Этим, по мнению Суворова, должны заниматься либо государственные предприятия, либо больше 50% доли акционерного капитала в них должно принадлежать государству.

«Я не говорю, что надо национализировать существующие, форма возвращения этого производства в руки государства может быть разная — и выкуп, и совместная деятельность. Я не за то, чтобы отобрать, поделить — это уже проходили, речь идет о возвращении контроля государству за производством всей спиртосодержащей продукции», — подчеркнул депутат. Член комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения новосибирского Заксобрания Александр Семенюк отметил низкий общий уровень культуры населения, в частности культуры пития.

«Роковая ошибка тех, кто традиционно пил настойку боярышника, а еще в Советском Союзе она выступала дешевым заменителем водки, в том, что они посчитали, что лосьон для наружного применения с включением боярышника является аналогичным. Люди, ведущие нетрезвый образ жизни, несильно разбираются в этих деталях. Поэтому низкая культура употребляющих подобные составы — первый фактор. Второй — желающие на этом нажиться. Оценку их действий должны дать следственные органы, которые уже установили, что в составе был метиловый спирт. Преступников надо привлечь к длительным срокам заключения. Метиловый спирт в лосьонах тоже не должен применяться. Это яд, он даже при наружном употреблении приводит к слепоте, тяжелым осложнениям со стороны внутренних органов. Я как врач говорю: достаточно чтобы через слизистую, через кожные покровы проникло минимальное количество метилового спирта, и произойдет трагедия», — отметил депутат.

Он добавил, что место подобной продукции в зависимости от назначения — не только в аптеке, но и, например, на полке магазина хозяйственных товаров, магазина косметики. «Запрещать, наверное, не надо. Я, правда, не знаю, насколько ценен компонент боярышника в косметическом средстве, традиционно это растение улучшает работу сердца и сосудов. Я думаю, в данной ситуации было лукавство со стороны производителей — соблазнили словом «боярышник», ввели в заблуждение людей. Я считаю, что должен быть принят комплекс мер. Где продавать такую продукцию, еще надо подумать, а лосьон с названием «боярышник» вообще убрать из продажи», — подчеркнул Александр Семенюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутске по последним данным в результате отравления пострадали 122 человека. Погибли 74 человека, в том числе 43 — в лечебно-профилактических учреждениях. Остальных привезли в бюро судебно-медицинской экспертизы от организаций ритуальных услуг. Расследование уголовного дела по факту массового отравления «Боярышником» продолжается. По последним данным, задержаны 12 человек: индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу опасной жидкости в торговых павильонах и рынках Иркутска, а также в других местах.

Читайте также: В Иркутске из-за «Боярышника» остались сиротами шесть детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкогольные отравления
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине
БерлинГермания Теракты в Германии Происшествия
NB!
23.12.16
Полиция Мельбурна предотвратила теракт в соборе Святого Павла
МельбурнАвстралия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
ещё главное