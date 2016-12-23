Отношения России и Турции могут ухудшиться, считают 46%: опрос
Москва, 23 Декабря 2016, 09:04 — REGNUM 85% жителей России знают о трагической гибели посла РФ в Турции, произошедшее 19 декабря в Анкаре. Среди граждан старше 35 лет осведомленность составляет 90% и выше. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».
На вопрос о будущем дипломатических отношений России и Турции мнения разделились почти поровну. 46% российских граждан полагают, что из-за такого теракта отношения между странами могут вновь ухудшиться.
Половина респондентов (50%) считают, что убийство посла не повлияет на отношения России и Турции.
Каждый двадцатый опрошенный (5%) полагает, что теперь отношения между Россией и Турцией могут даже улучшиться.
На вопрос о безопасности нахождения в Турции три четверти респондентов (76%) ответили, что сейчас в той или иной степени опасно посещать страну.
Нейтрального мнения по этому вопросу придерживается 17% опрошенных. А 6% респондентов считают, что никакой опасности при посещении Турции не существует.
Опрос проведен 20−22 декабря 2016 года. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Выборка репрезентирует взрослое городское население России.