Отношения России и Турции могут ухудшиться, считают 46%: опрос

Москва, , 09:04 — REGNUM 85% жителей России знают о трагической гибели посла РФ в Турции, произошедшее 19 декабря в Анкаре. Среди граждан старше 35 лет осведомленность составляет 90% и выше. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

На вопрос о будущем дипломатических отношений России и Турции мнения разделились почти поровну. 46% российских граждан полагают, что из-за такого теракта отношения между странами могут вновь ухудшиться.

Половина респондентов (50%) считают, что убийство посла не повлияет на отношения России и Турции.

Каждый двадцатый опрошенный (5%) полагает, что теперь отношения между Россией и Турцией могут даже улучшиться.

На вопрос о безопасности нахождения в Турции три четверти респондентов (76%) ответили, что сейчас в той или иной степени опасно посещать страну.

Нейтрального мнения по этому вопросу придерживается 17% опрошенных. А 6% респондентов считают, что никакой опасности при посещении Турции не существует.

Опрос проведен 20−22 декабря 2016 года. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Выборка репрезентирует взрослое городское население России.