У жителя Братска диагностировали не отравление метанолом, а бытовой запой

Мужчина пил спиртное, а потом испугался и вызвал скорую помощь

Братск, Иркутская область, , 08:55 — REGNUM Отравление алкоголем в городе Братске (Иркутская область) оказалось не опасным. Сообщение о том, что мужчина отравился метанолом, не подтвердилось. Об этом сообщила журналистам глава пресс-службы мэрии Братска Ирина Вагунова сегодня, 23 декабря.

Вагунова сообщила, что отравление «Боярышником» не подтвердилось: мужчина находился в состоянии запоя. После сообщений об отравлениях в Иркутске он испугался и обратился в скорую помощь. Сейчас жизнь обратившегося за помощью к врачам — вне опасности.

Напомним, в ночь на 23 декабря СМИ сообщили, что в Братке зафиксировано отравление спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник». Ранее — с 17 по 22 декабря в Иркутске отравились этой, не предназначенной для употребления внутрь, жидкостью 110 человек. Умерли 74 человека.

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