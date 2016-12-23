Источник “тунеядцев” в России — не всегда нежелание граждан работать

Когалым, Югра, , 08:55 — REGNUM На Урале прокуроры пресекли нарушение трудовых прав граждан. Работодатели, нарушившие права работников, привлечены к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Генеральной Прокуратуры РФ по Уральскому Федеральному округу.

По заявлению местного жителя прокуратурой города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа проведена проверка соблюдения трудового законодательства в отношении индивидуального предпринимателя. По итогам проверки было установлено, что заявитель работал у предпринимателя в качестве водителя грузовика. При этом трудовой договор с работником не заключался, окончательный расчет при увольнении на сумму более 40 тыс. рублей произведен не был.

Прокурор, защищая нарушенные трудовые права заявителя, обратился в суд с иском к предпринимателю, у которого работал сотрудник. Иск прокурора был удовлетворен. Судья признал правоотношения между предпринимателем и работником трудовыми, и постановил выплатить работнику причитающиеся денежные средства, а также компенсацию морального вреда.

Практически в то же время представители прокуратуры Тюменского района совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора проверили соблюдение законодательства одного из предпринимателей из поселка Боровский Тюменского района. Было установлено, что на предпринимателя с 2015 года работал наемный сотрудник, который был продавцом, однако трудовой договор по сей день не заключался.

22 декабря 2016 года, по результатам рассмотрения административного дела Государственной инспекцией труда по Тюменской области предпринимателя-работодателя оштрафовали на 5 тыс. рублей за незаключение трудового договора.

Отметим, уклонение работодателей от оформления трудового договора является довольно распространенным явлением в современной действительности. К таким мерам «частник» обращается в целях экономии на налогах и обязательных платежах за работников. А если не оформлен трудовой договор, то гражданин, осуществляя трудовую деятельность, фактически является безработным. Таким образом, работающий человек может быть зачислен в ряды «тунеядцев» по вине работодателя.

В свое время на конференции Высшей школы экономики вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец заявила, что 38 млн человек трудоспособного возраста из 86 млн «непонятно, где заняты, чем заняты, как заняты». По ее словам, эти люди «создают серьезные проблемы для всего общества».

И вот уже осенью этого года министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин предложил один из вариантов решения «серьезных проблем для всего общества», выступив с инициативой обязать неработающих граждан России ежегодно выплачивать «налог на тунеядство». Он даже обозначил его размер — до 20 тысяч рублей в год.

Приведенные выше случаи наказания работодателей получили огласку, так как граждане решились отстаивать свои права. Но, как показывает практика, таких граждан меньшинство. Остальные же под страхом потерять единственный источник пропитания своей семьи вынуждены мириться с произволом работодателей.

Отношение к людям как к ресурсу, помноженное на произвол и безнаказанность, приводит некоторых «работодателей» к мысли об использовании рабского труда. Летом текущего года в Курганской области работодатели-фермеры были осуждены за использование рабского труда.

В России уже много лет существует институт уполномоченных по защите прав: человека, предпринимателей, ребёнка. Не стоит отрицать, что не нарушаются права предпринимателей, но не менее остро стоит проблема нарушения прав работников или трудящихся, как еще недавно в нашей стране было принято называть людей труда. При этом эффективность профсоюзных организаций часто невысока. Так может стоит задуматься о создании более дееспособного института по защите прав работников нежели формальные бездействующие профсоюзы?

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