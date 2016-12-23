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Новосибирским похитителям бывшего воспитанника детдома предъявили обвинение

Происшествия
Похитителями оказались такие же выпускники детского дома, которые организовали целую преступную группу для хищения денежных средств у бывших воспитанников детдомов

Новосибирск, 23 Декабря 2016, 08:37 — REGNUM  Новосибирские следователи предъявили обвинение четверым фигурантам, похитившим и вымогавшим деньги у 17-летнего бывшего воспитанника детского дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

По версии следствия, четверо молодых людей решили похитить деньги, находившиеся на вкладах у 17-летнего бывшего воспитанника детского дома, которыми он сам мог самостоятельно распоряжаться только после достижения совершеннолетия. Они создали в одной из социальных сетей в интернете фейковую страницу и, выдавая себя за девушку, настойчиво стали предлагать подростку работу в качестве сотрудника колл-центра. Через несколько дней подросток согласился встретиться с потенциальным работодателем в одном из торговых центров города Новосибирска.

1 декабря 2016 года на встречу с несовершеннолетним пришли двое молодых людей, которые под предлогом подписания документов пригласили его в автомобиль. Там стали его избивать, требуя передать им банковские карты и сообщить коды доступа к ним. К тому времени на личном счете подростка накопилась значительная сумма в виде различных социальных выплат — более 1 миллиона рублей. После этого его привезли в квартиру, связали и, применяя насилие, продолжали требовать передачи им банковских карт. На следующие сутки потерпевший, воспользовавшись тем, что один из злоумышленников покинул квартиру, а другой заснул, самостоятельно смог развязаться и выбежать из квартиры. Встретив в подъезде прохожего, подросток попросил телефон и сообщил о преступлении в полицию.

Прибывшие правоохранители задержали в квартире одного из похитителей. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества 18-летний местный житель, также бывший воспитанник детского дома. В ходе допроса молодой человек дал признательные показания. Позже удалось установить и задержать еще троих жителей Новосибирской области, причастных к совершению преступления. Ими оказались молодые люди, 25-ти, 20-ти и 19-ти лет. Все они бывшие воспитанники одного детского дома.

Также выяснилось, что они создали преступную группу для хищения денежных средств таких же выпускников детского дома, получивших социальные выплаты и пенсии по достижению совершеннолетнего возраста.

По ходатайству следователя все фигуранты заключены под стражу, всем четверым предъявлено обвинение в «похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений с применением насилия» и в «вымогательстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере».

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные факты их преступной деятельности и возможные соучастники.

ИА REGNUM сообщало, что ранее по данному делу проходили трое молодых людей.

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