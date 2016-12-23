В Москве в ДТП с семью автомобилями пострадал один человек

Москва, , 08:07 — REGNUM Семь автомобилей, в том числе один грузовой, столкнулись на Рязанском проспекте в Москве ночью 23 декабря. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве и Московской области.

Авария произошла возле дома №61 на Рязанском проспекте. ДТП произошло в два этапа: сначала столкнулись две легковые машины и грузовик, а затем — ещё четыре автомобиля столкнулись с этой группой машин.

Несмотря на большое количество автомобилей, попавших в ДТП, пострадал один человек. Он госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Движение в районе аварии было затруднено. Кто явился виновником происшествия, не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамвай столкнулся с «КамАЗом» в Москве