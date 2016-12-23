В британском графстве Кент произошел бунт заключенных

Лондон, , 07:58 — REGNUM

В Великобритании заключенные тюрьмы Swaleside, находящейся в графстве Кент, подняли бунт. Около 60 человек захватили один из корпусов исправительного учреждения, передает телеканал Sky News.

В тюрьме была объявлена тревога, в настоящее время беспорядки продолжаются. На место происшествия направлен специальный отряд.

По словам представителя государственной пенитенциарной службы Великобритании, инцидент произошел в крыле А. Другая часть учреждения остается под контролем, заключенные находятся в своих камерах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря бунт подняли заключенные колонии в британском Бирмингеме. В беспорядках участвовали 600 человек, на восстановление контроля над учреждением потребовалось 12 часов.