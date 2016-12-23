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Раскрыт теракт: полиция Австралии усилит меры безопасности в штате Виктория

Происшествия
Полиция задержала семь подозреваемых

Канберра, 23 Декабря 2016, 07:35 — REGNUM  Полиция усилит меры безопасности в австралийском штате Виктория в период рождественских и новогодних праздников после того, как был предотвращен предполагаемый террористический акт в Мельбурне, столице штата Виктория, сообщает 23 декабря Australian Associated Press.

В период новогодних праздников число сотрудников полиции будет существенно увеличено, сказал премьер штата Виктория Даниэл Эндрюс. Эндрюс добавил, что граждане должны сохранять бдительность и сообщать полиции о всех подозрительных случаях.

Напомним, ранее полиция задержала семь человек, подозреваемых в планировании теракта в центре Мельбурна на Рождество. Полиция штата Виктория считает, что объектами атаки должны были стать вокзал Флиндерс-стрит и Площадь Федерации.

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