Раскрыт теракт: полиция Австралии усилит меры безопасности в штате Виктория
Канберра, 23 Декабря 2016, 07:35 — REGNUM Полиция усилит меры безопасности в австралийском штате Виктория в период рождественских и новогодних праздников после того, как был предотвращен предполагаемый террористический акт в Мельбурне, столице штата Виктория, сообщает 23 декабря Australian Associated Press.
В период новогодних праздников число сотрудников полиции будет существенно увеличено, сказал премьер штата Виктория Даниэл Эндрюс. Эндрюс добавил, что граждане должны сохранять бдительность и сообщать полиции о всех подозрительных случаях.
Напомним, ранее полиция задержала семь человек, подозреваемых в планировании теракта в центре Мельбурна на Рождество. Полиция штата Виктория считает, что объектами атаки должны были стать вокзал Флиндерс-стрит и Площадь Федерации.
Читайте ранее в этом сюжете: Раскрыт новый теракт в Германии: задержаны двое уроженцев Косово
- 23 Декабря 2016 Премьер-министр Австралии: «Террористы не смогут нас запугать!»
-
- 23 Декабря 2016 Трамп заявил о ядерном оружии из-за угрозы от стран-изгоев и террористов
-
- 23 Декабря 2016 В Дагестане вынесли приговор боевику, взорвавшему двоих детей
-
- 23 Декабря 2016 Таиланд и Сингапур усилят меры безопасности в период новогодних праздников