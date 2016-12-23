Раскрыт новый теракт в Германии: задержаны двое уроженцев Косово

Берлин, , 07:11 — REGNUM Два брата были арестованы в немецком городе Дуйсбург по подозрению в планировании теракта, сообщает 23 декабря Deutsche Presse Agentur.

Спецслужбы задержали двух мужчин, уроженцев Косово, в западном немецком городе Дуйсбург утром 23 декабря. Задержанных подозревают в планировании нападения на торговый центр в городе Оберхаузен.

Сотрудники полиции в данный момент выясняют, на какой стадии реализации находился запланированный теракт, устанавливают возможных соучастников.

В торгово-развлекательном центре CentrO Oberhausen усилены меры безопасности.

Напомним, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли 12 человек, ещё 48 человек получили ранения. За информацию о местонахождении Амри объявлена награда в €100 тыс.

Ответственность за атаку взяли на себя террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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