В Иркутске из-за «Боярышника» остались сиротами шесть детей

Иркутск, , 06:17 — REGNUM В связи с массовыми отравлениями спиртосодержащими жидкостями в Иркутске, по предварительной информации, сиротами остались шесть детей. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил ответственным подведомственным структурам оказать поддержку этим детям.

По информации первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексея Макарова, четверо несовершеннолетних до момента смерти родителей уже находились на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. Их родители были лишены или ограничены в родительских правах.

Один ребенок временно находится в специализированной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но родственники уже выразили желание принять его в свою семью на воспитание. С ребенком работает психолог. Еще один ребенок, потерявший при массовом отравлении свою мать, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку.

Макаров отметил, что сейчас министерство социального развития, опеки и попечительства прорабатывает вопросы оказания помощи в погребении погибших.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по последним данным, с 18 по 23 декабря в результате отравления пострадали 122 человека. Погибли 74 человека, в том числе 43 — в лечебно-профилактических учреждениях. Остальных привезли в бюро судебно-медицинской экспертизы от организаций ритуальных услуг.

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Напомним, расследование уголовного дела по факту массового отравления «Боярышником» в Иркутске продолжается (ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). По последним данным, задержаны 12 человек: индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу опасной жидкости в торговых павильонах и рынках Иркутска, а также в других местах.

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