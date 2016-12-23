Более 2 тыс. тонн мусора были сброшены в воды реки Янцзы в Китае

Шанхай, Китай, , 06:04 — REGNUM Полиция провинции Цзянсу сообщила о задержании четверых подозреваемых в промышленном загрязнении одной из самых крупных рек в Китае — Янцзы. В настоящий момент задержанные уже дают свои показания, их обвиняют в сбросу 2 тыс. тонн мусора в реку.

По данным полиции, мусор был сброшен в ночь на 17 декабря со специального судна, прибывшего по реке из соседней провинции Чжэцзян. Отмечается, что все четверо являются сотрудниками компании по утилизации мусора, пишет «Чжунго синьвэнь».

В настоящий момента силами экологов и добровольцев проводится очистка реки, однако данный процесс осложняется сильным течением, которое уже отнесло часть мусора дальше к руслу.

Жители Шанхая уже сообщили о наличии огромного количества мусора в реке, принесенного с провинции Цзянсу. В случае, если вина задержанных будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы и крупный штраф.