Пятница, 23 Декабря 2016 года
10:18:04 МСК

Более 2 тыс. тонн мусора были сброшены в воды реки Янцзы в Китае

Происшествия
Правоохранительные органы задержали 4 подозреваемых

Шанхай, Китай, 23 Декабря 2016, 06:04 — REGNUM  Полиция провинции Цзянсу сообщила о задержании четверых подозреваемых в промышленном загрязнении одной из самых крупных рек в Китае — Янцзы. В настоящий момент задержанные уже дают свои показания, их обвиняют в сбросу 2 тыс. тонн мусора в реку.

По данным полиции, мусор был сброшен в ночь на 17 декабря со специального судна, прибывшего по реке из соседней провинции Чжэцзян. Отмечается, что все четверо являются сотрудниками компании по утилизации мусора, пишет «Чжунго синьвэнь».

В настоящий момента силами экологов и добровольцев проводится очистка реки, однако данный процесс осложняется сильным течением, которое уже отнесло часть мусора дальше к руслу.

Жители Шанхая уже сообщили о наличии огромного количества мусора в реке, принесенного с провинции Цзянсу. В случае, если вина задержанных будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы и крупный штраф.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В Биробиджане опытных тренеров лишают работы, а их воспитанников — будущего
БиробиджанРоссия Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта Спорт
NB!
23.12.16
Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине
БерлинГермания Теракты в Германии Происшествия
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.12.16
Саркис ЦатурянБойтесь доллара, власть приносящего: история печатного станка
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Экономика
NB!
23.12.16
Дмитрий ТёткинДля русской кисти первый день
РимИталия REGNUM: ничто не забыто Культура
ещё главное