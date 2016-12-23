В Мексике прошли похороны жертв трагедии на рынке Сан-Паблито

Тультепек, Мексика, , 04:47 — REGNUM В католическом соборе Святой Марии в Тультепеке сегодня весь день отпевают погибших в результате взрыва пиротехники на местном рынке, жертвами которого стали 35 человек, сообщает Associated Press 23 декабря.

Сегодня проходит отпевание и захоронение 29 человек, погибших непосредственно от взрыва, а также в первые сутки в больнице. Еще шестеро, скончавшиеся в последующие два дня, будут захоронены позднее, по истечении трех суток.

Также стало известно, что рынок Сан-Паблито в Тультепеке будет восстановлен и снова откроется в 2017 году — об этом сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на рынке в городе Тультепек в штате Мехико произошел взрыв пиротехники, на рынке находились сотни человек. 26 человек скончались на месте, ранения и ожоги получили еще несколько десятков. На данный момент число погибших возросло до 35, многие раненые находятся в тяжелом состоянии в больницах. Источник детонации фейерверков пока не найден.

Читайте также: Причина взрыва пиротехники на рынке в Мексике до сих пор не ясна

Трагедии из-за взрывов пиротехники — не редкость как в мире, так и в Мексике. Так, в 1988 году от детонации фейерверков на рынке Ла-Мерсед в Мехико погибли 68 человек. В 1999 году взрыв на складе пиротехники в городе Селайя разрушил часть города, погибли 63 человека. В 2002 году в результате взрыва фейерверков на рынке города Веракрус погибли 29 человек. Последней крупной трагедией такого рода в Мексике был взрыв грузовика с фейерверками для религиозного праздника в Тласкала в 2013 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв взрыва пиротехники на рынке в Мексике выросло до 35 человек