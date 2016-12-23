Семь автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в Москве

В результате аварии пострадал один человек

Москва, , 03:28 — REGNUM Один человек пострадал в результате ДТП с участием семи автомобилей вечером 22 декабря на юго-востоке Москвы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По информации Life, авария произошла на Рязанском проспекте в районе дома №51. Сначала столкнулись грузовик, Range Rover и ещё один легковой автомобиль, а через несколько минут в них врезались ещё четыре машины.

Телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на очевидцев сообщает, что предполагаемый виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что единственный пострадавший был госпитализирован с сотрясением мозга. К месту аварии прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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