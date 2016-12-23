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Число жертв взрыва пиротехники на рынке в Мексике выросло до 35 человек

Происшествия
Расследование трагедии продолжается, источник детонации пока не найден

Мехико, 23 Декабря 2016, 03:22 — REGNUM  В госпитале скончались еще три человека, раненые в результате взрыва пиротехники на рынке в Мексике, общее число погибших на данный момент составляет 35 человек, сообщает Reuters 23 декабря.

Из всех погибших 26 скончались непосредственно от взрыва на рынке в городе Тультепек 20 декабря, девять скончались от полученных ранений и ожогов. Десятки раненых остаются в больницах.

По сообщению властей штата Мехико, за прошедшие сутки следователям так и не удалось установить источник детонации фейерверков, из-за которого произошла трагедия, расследование продолжается.

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