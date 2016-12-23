Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине

Берлин, , 03:09 — REGNUM В сети появилось видео теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Видеозапись опубликована Reuters 23 декабря.

На кадрах, которые сняты авторегистратором такси, зафиксировано, как грузовик Scania, не сбавляя скорости, въезжает на площадь Брайтшайд в центре Берлина, а также видно, как с площади начинают в панике убегать посетители рождественской ярмарки. Само место трагедии остается за кадром.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря террорист на грузовике совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина, погибли 12, ранения получили 48 человек. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Предполагаемый террорист, 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, скрылся от полиции, за информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро.

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