По факту взрыва у метро «Коломенская» в Москве возбуждено угловное дело

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ

Москва, , 00:16 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело по факту взрыва возле станции метро «Коломенская», в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным следствия, 22 декабря при проведении ремонтных работ, вблизи станции метрополитена на юге Москвы произошло повреждение газового баллона с последующим воспламенением.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК России «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Сообщается, что следствие намерено установить лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил проведения работ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.

Как передавало ИА REGNUM, накануне около 9:20 в подземном переходе у станции метро «Коломенская» взорвался баллон с пропаном. По предварительной информации, рабочие нарушили правила техники безопасности при работе с опасными веществами. Руководство метрополитена отстранил компанию-подрядчика от работ до полного выяснения обстоятельство произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что число пострадавших в результате взрыва возросло до семи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших от взрыва у станции «Коломенская» выросло до семи