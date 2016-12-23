В Берлине из-за подозрительного пакета перекрыто движение транспорта

Берлин, , 23:25 — REGNUM Полиция ФРГ перекрыла движение транспорта в берлинском районе Пренцлауэр Бернг из-за обнаружения подозрительного пакета, сообщает пресс-служба полиции Берлина.

Подозрительный предмет, который сейчас осматривают саперы, был обнаружен под линией берлинского метрополитена возле станции Шенхаузер Аллее. После обнаружения пакета полицейскими было перекрыто движение метро, электропоездов и автотранспорта.

Меры безопасности в Германии и в Европе, были усилены после теракта на рождественской ярмарке в Берлине, когда 19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы.

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