В Берлине из-за подозрительного пакета перекрыто движение транспорта
Берлин, 22 Декабря 2016, 23:25 — REGNUM Полиция ФРГ перекрыла движение транспорта в берлинском районе Пренцлауэр Бернг из-за обнаружения подозрительного пакета, сообщает пресс-служба полиции Берлина.
Подозрительный предмет, который сейчас осматривают саперы, был обнаружен под линией берлинского метрополитена возле станции Шенхаузер Аллее. После обнаружения пакета полицейскими было перекрыто движение метро, электропоездов и автотранспорта.
Меры безопасности в Германии и в Европе, были усилены после теракта на рождественской ярмарке в Берлине, когда 19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы.
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