Число пострадавших от взрыва у станции «Коломенская» выросло до семи

Ранее сообщалось о шести пострадавших от взрыва газового баллона у станции метро

Москва, , 23:08 — REGNUM От взрыва в переходе у станции московского метрополитена «Коломенская» пострадали уже семь человек, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Ранее сообщалось, что взрывом были травмированы шесть человек.

Напомним, около 9:20 мск в подземном переходе у станции метро «Коломенская» взорвался баллон с пропаном. По предварительной информации, рабочие нарушили правила техники безопасности при работе с опасными веществами. Московский метрополитен отстранил компанию-подрядчика от работ до окончания расследования, которое проводит ГСУ СК по Москве.

Также прокуратура сообщает, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, либо крупного ущерба».

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