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Директор челябинского МУПа отправлен в СИЗО

Происшествия
Пока на два месяца
СИЗО
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИЗО

Челябинск, 22 Декабря 2016, 21:44 — REGNUM  В челябинском городе Чебаркуле под арест на два месяца отправлен директор МУП «Теплоком» Сергей Туманин. Правоохранители выявили факт взяточничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Следственные органы управления СКР по Челябинской области возбудили уголовные дела в отношении директора чебаркульского муниципального унитарного предприятия «Теплоком» и руководителя одной коммерческой организации, по версии следствия соучастника преступления, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и пунктом «в» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Следствие установило, что директор МУП Туманин в период с декабря 2015 по июнь 2016 якобы получил взятку от директора коммерческой фирмы в виде денежной суммы в 213 тыс. рублей за то, что принимал согласно договору поставки угля в меньшем объеме, нежели это было указано в сопроводительных документах.

Оба фигуранта дела были задержаны согласно статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Позже следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде ареста директору МУП «Теплоком» Сергею Туманину. Прокуратура ходатайство поддержала. Суд города Чебаркуля сегодня, 22 декабря, избрал меру пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Судья учел тяжесть содеянного, а также посчитал, что руководитель МУП может продолжить противозаконную деятельность.

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