МВД ФРГ: Исполнителем теракта в Берлине является тунисец Анис Амри

Отпечатки его пальцев обнаружены в кабине грузовика, въехавшего в толпу людей на рождественской ярмарке

Берлин, , 21:19 — REGNUM МВД ФРГ получило сведения, подтверждающие, что исполнителем берлинского теракта является находящийся в розыске тунисец Анис Амри, заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

По словам министра, полицейские обнаружили отпечатки пальцев Амри в кабине грузовика, на котором террорист въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине.

Кроме того, Томас де Мезьер сообщил, что у германских полицейских имеются и другие улики, подтверждающие прямую причастность Амри к исполнению теракта.

Как ранее сообщало, 19 декабря грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за атаку взяли на себя террористы «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ).

Основным подозреваемым власти Германии считают уроженца Туниса, 24-летнего Аниса Амри, за информацию о местонахождении которого уже объявлена награда в €100 тыс.

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