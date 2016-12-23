МВД ФРГ: Исполнителем теракта в Берлине является тунисец Анис Амри
Берлин, 22 Декабря 2016, 21:19 — REGNUM МВД ФРГ получило сведения, подтверждающие, что исполнителем берлинского теракта является находящийся в розыске тунисец Анис Амри, заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.
По словам министра, полицейские обнаружили отпечатки пальцев Амри в кабине грузовика, на котором террорист въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине.
Кроме того, Томас де Мезьер сообщил, что у германских полицейских имеются и другие улики, подтверждающие прямую причастность Амри к исполнению теракта.
Как ранее сообщало, 19 декабря грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за атаку взяли на себя террористы «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ).
Основным подозреваемым власти Германии считают уроженца Туниса, 24-летнего Аниса Амри, за информацию о местонахождении которого уже объявлена награда в €100 тыс.
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