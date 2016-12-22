Судебный приговор Варваре Карауловой уже обжалован

Москва, , 20:13 — REGNUM Приговор Московского окружного военного суда в отношении Варвары Карауловой, осужденной на четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, обжалован адвокатами, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, уже подана краткая апелляционная жалоба, а полная будет составлена после изучения приговора. По мнению Бадамшина, приговор чрезмерно жесток, но его подзащитная после оглашения приговора держалась достойно.

Как ранее сообщало, Варвару Караулову, позднее сменившую имя на Александру Иванову, задержали в октябре 2015 года в Турции при попытке пересечения сирийской границы, чтобы затем примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

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