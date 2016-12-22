Руководителю ООО «Столичный ювелирный завод» грозит 6 лет лишения свободы

Москва, , 19:18 — REGNUM У генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод», в отношении которого следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело, есть шанс избежать наказания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов.

«Компании инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 199 УК РФ. Она подразумевает ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 500 тыс. рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового», — пояснил Хутов.

Впрочем, он добавил, что данная статья предусматривает возможность освобождения от наказания, если ответственное за преступление лицо полностью компенсирует сумму налоговых претензий, а также выплатит штраф, предусмотренный ст. 122 НК РФ.

«В случае непредумышленных действий виновного размер штрафа составит 20% от неуплаченной суммы налога, если же преступление совершено сознательно — 40%. Причины произошедшего сложно определить. Вполне возможно, что ситуация возникла в результате использования непродуманных схем оптимизации налогов», — добавил юрист.

Напомним, генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» подозревают в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следствия, в период 2012—2014 годов подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников ООО «Столичный ювелирный завод», входящего в группу сети ювелирных магазинов компании «Адамас», с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступил в сговор и создал преступную схему. Предположительно ими был создан фиктивный документооборот. В бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 5 млрд рублей.

Добавим, что в рамках уголовного дела проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников компании. Изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.