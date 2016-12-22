Коллапс на Ямале: «Будем жечь колеса!»

Салехард, , 19:18 — REGNUM На Ямале из-за морозов не летают самолеты и застряли фуры. На данный момент на Карамовском посту, где наблюдалось 21 декабря скопление 37 грузовиков и 45 человек, осталось 19 машин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

У десятков грузовиков отказала ходовая часть из-за аномальных холодов, и вчера они стояли на расстоянии 800 м со стороны города Сургут до поста Карамовский и 500 метрах от поста Карамовский в сторону города Муравленко, поясняют спасатели.

«Мы должны быть в машинах — груз разворуют»

Первым забил в набат интернет. «В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов. Все запасы на исходе, еда, вода, топлива едва хватит до завтрашнего утра. Как люди видят все это с экранов своих телевизоров? С экранов это выглядит так: у нас здесь разбиты лагеря, пункты обогрева, бензовозы бесплатно привозят топливо и кормят нас три раза в день. Все это ложь! На самом деле, мы стоим здесь, помогаем друг другу сами кто чем может, жжем колёса, чтобы не замерзнуть, что говорить, если здесь воду нам продают по 20 рублей литр! До МЧС не добиться, а если кто и добился, то ответ получает один, что топливо, масло и прочее мы получим, только если заплатим им!», — сообщает «ВКонтакте» водитель Анатолий Зоря.

Тем временем НТИА «МИГ» ведет прямой репортаж с места затора. Водители жалуются на камеру, что стоимость обеда в кафе на трассе — более 600 рублей. Груз бросать не желают, то есть останутся на морозе, в грузовиках. Замглавы Ноябрьска Андрей Власов предлагает компромисс: кто-то останется смотреть за фурами, всех остальных увезут в Ноябрьск, в гостиницу, хотя бы, чтобы помыться и нормально поесть. Но опять отказ: «Если будет слишком уж тяжко, будем жечь колеса. Уже так делали, на границе ЯНАО и ХМАО».

«У нас три дня держалась температура за — 50, сейчас — 46,49. Водители, везущие ваш груз, израсходовали все средства, и у них нет денег на заправку, — звонит на камеру замглавы Ноябрьска Андрей Власов в ЗМК «Сибирь», зафрахтовавшей груз. — Мы не можем оставить их на трассе, будем эвакуировать в город. Фуры мы забрать не можем. И еще необходимо решить вопрос с переводом водителям денег, чтобы они могли двигаться далее». Предприятие открещивается от дальнобойщиков: фуры — в аренде, а наймом водителей занималась транспортная компания.

В районе поста Карамовский силами «Ямалспаса» сейчас развернут передвижной пункт обогрева «УРАЛ ВАХТА» на 20 мест. Организован пост по оказанию медицинской помощи. Так же на посту находится экипаж ГИБДД.

«К месту скопления машин доставлено дополнительно дизельное топливо для поддержания работы автомобилей. Стоимость — 40 рублей за литр. Заплатят за топливо те, чей груз везут дальнобойщики, то есть отправители, — сообщает региональное МЧС. — Водителям предложено разместится в организованном пункте временного размещения (ПВР), для отдыха и банно-прачечных мероприятий. Также на территории поста имеется отапливаемое здание, занимаемое НФГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», в котором размещен пункт обогрева. К месту скопления автомобилей направлена оперативная группа Ноябрьского пожарно-спасательного гарнизона».

«Мы должны быть рядом с машинами, чтобы они не заглохли. Нужно следить за давлением, уровнем масла, — поясняет на камеру свое упрямство один из дальнобойщиков. — Поэтому сидим в них, пока работают. А в первый день нам в кафе всем видом показали — ешьте, что заказали, и выходите отсюда. Сейчас отношение уже другое, лучше намного, но воду все равно продают по 20 рублей за литр. А мы сейчас деньги экономим, оставляем на солярку, некоторые в долги позалазили. У меня в машине груз на миллионы, я не могу его оставить. Хотя в Ноябрьске есть друзья, мог бы поехать к ним, но боюсь, что разворуют».

Отдельную благодарность дальнобойщик Сергей Зоря (однофамилец или родственник человека, с поста в интернете которого привлечено массовое внимание к ямальскому посту) выразил инспекторам ДПС. «Правоохранители постоянно патрулируют территорию, стучат в каждую машину, спрашивают, как люди себя чувствуют, предлагают помощь. По словам водителей только благодаря инспекторам вовремя была оказана помощь человеку с обморожением, а еще они угощают дальнобойщиков горячим чаем», — сообщает телекомпания «МИГ».

Рейсы задерживаются, но не отменены

Что касается самолетов, корректировка расписания полетов ввиду низкой температуры воздуха произошла сегодня практически во всех аэропортах Ямала. Несколько рейсов на судах CRJ-200 ожидают отправки, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. «Температура воздуха увеличивает время разогрева бортов, но рейсы совершаются. Вертолеты выпускаем по погодным условиям, CRJ-200 авиакомпании меняют на А320 или «Сухой Суперджет». Для отправки борта CRJ-200 необходима температура воздуха не ниже — 40 С˚», — рассказал заместитель директора «Аэропорт Салехард» Валерий Терещенко. В течение трех дней задерживается рейс из Екатеринбурга, признался он.

Рейсы на вертолетах МИ-8, вылетающие по межмуниципальным маршрутам округа, выполнены. «Вчера рейс «Салехард — Сеяха» отменили, на посадочных площадках была низкая видимость. Сегодня погода была ясная. Все рейсы выполнены. Сегодня потепления не ожидается, но ждем его завтра. При температуре от — 39 С˚ мы примем CRJ-200. Аэропорт работает в штатном режиме», — добавил старший сменный начальник аэропорта, начальник службы перевозок аэропорта Салехард Дмитрий Марченко.

Рейсы задерживаются, но не отменены, подчеркивают в пресс-службе губернатора. Аэропорты Ноябрьска, Надыма и Тарко-Сале работают в штатном режиме. В Новом Уренгое задерживаются четыре рейса. Вылет по маршруту «Новый Уренгой — Красноселькуп» ожидается после улучшения погодных условий, на рейсе работает МИ-8. Рейс «Новый Уренгой — Самара» перенесен из-за того, что пассажиры — вахтовые работники — пока не доставлены в аэропорт. Вылеты «Новый Уренгой — Тюмень», «Новый Уренгой — Уфа» перенесены по погодным условиям.