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Группа фальшивомонетчиков приговорена к длительным срокам на Ставрополье

Происшествия
Приговор вынесен в отношении главаря банды и восьми ее участников. Они получили от 5 до 14 лет лишения свободы и штрафы
За решёткой
Иллюстрация: Pixabay.com
За решёткой

Ставрополь, 22 Декабря 2016, 18:52 — REGNUM  

Приговор вынесен в отношении главаря банды и восьми ее участников. Они получили от 5 до 14 лет лишения свободы и штрафы

В Ставропольском крае перекрыт канал сбыта поддельных денежных купюр. В Ставрополе вынесен приговор в отношении главаря группы фальшивомонетчиков и восьми ее участников.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, оперативники сначала «закупили» фальшивки на 200 тыс. рублей у главаря банды, а затем задержали и восемь остальных ее участников.

Итак, главарь банды был задержан с поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Участники банды также пошли под суд по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

22 декабря 2016 года Промышленным районным судом города Ставрополя главарь банды осужден к 6,5 колонии строгого режима, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей. Остальные участники преступной группы приговорены к срокам от 5 до 14 лет лишения свободы и штрафам от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ставропольском крае в ноябре начался суд над еще одной группой фальшивомонетчиков. Причем преступление это раскрылось при расследовании дела о попытке хищения 22 тонн нефти.

При расследовании дела выяснилось, что один из задержанных вместе с тремя подельниками сбывал фальшивые пятирублевые купюры. При задержании у обвиняемых и в их машине нашли 25 фальшивок.

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Подделка денежных знаков
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