В Екатеринбурге арестован подозреваемый в убийстве пропавшей девушки

Екатеринбург, , 18:42 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил на два месяца под стражу 38-летнего местного жителя Евгения Беляша подозреваемого в убийстве 25-летней женщины из Новоуральска. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, корреспонденту ИА REGNUM.

Злоумышленник был задержан 21 декабря и по имеющейся информации дал признательные показания. Вскоре ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим, за тяжкое преступление против жизни и здоровья.

Напомним, что о пропаже женщины сообщил её муж. По полученной информации она пропала в ночь на 14 декабря. Вскоре Кристина Янова была объявлена в розыск. Её тело было найдено 21 декабря на Широкой речке в посёлке Мичуринский.

По сообщениям местных СМИ, женщина снимала с подругой квартиру в Екатеринбурге: два дня проживала в областном центре, и на два дня отправлялась домой в Новоуральск. В городе она искала работу, но как сообщается, найти работу ей не удавалось.