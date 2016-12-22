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СМИ: Главный аудитор НАТО найден мертвым

Происшествия
Тело Ива Шанделона было обнаружено в 100 км от места его жительства
Флаг НАТО
Nicolas Raymond
Флаг НАТО

Анден, Бельгия, 22 Декабря 2016, 18:10 — REGNUM  В бельгийском городе Анден найдено тело главного аудитора НАТО Ива Шанделона, сообщают СМИ медиа-группы Sudpresse.

По информации СМИ, высокопоставленный чиновник совершил самоубийство, хотя члены его семьи отрицают такую версию. Тело Ива Шанделона было обнаружено в 100 км от места его жительства и в 140 км от постоянного места работы.

Стоит отметить, что рядом с трупом полицейские обнаружили незарегистрированное оружие, хотя Шанделон имел три единицы оружия, оформленные на его имя.

В круг служебных обязанностей чиновника входило противодействие финансированию терроризма и имел допуск к секретной информации. Люди из окружения Шанделона заявляют, что он жаловался на некие «странные» звонки.

Идет следствие, которое рассматривает разные версии смерти Ива Шанделона.

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