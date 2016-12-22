Четверг, 22 Декабря 2016 года
20:45:21 МСК

Арестованный вице-мэр Новгорода обвинён в растлении мальчика из Пскова

Происшествия
В деле вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева — новый эпизод

Великий Новгород, 22 Декабря 2016, 17:35 — REGNUM  В ходе расследования уголовного дела в отношении вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева, обвиняемого в распространении в интернете порно с участием несовершеннолетних, выявлен новый эпизод — по 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении несовершеннолетнего»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, он подозревается в том, что с декабря 2015 года по январь 2016 года из Великого Новгорода переписывался в соцсети с несовершеннолетним мальчиком из Пскова.

«С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей обвиняемый направлял несовершеннолетнему текстовые сообщения, содержащие слова и выражения, побуждающие к действиям сексуального характера, к обсуждению сексуальной тематики и дальнейшему сексуальному контакту», — сообщили с пресс-службе ведомства.

Следователем СУ СК России по Новгородской области в отношении обвиняемого назначена стационарная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Вадим Фадеев в социальной сети «ВКонтакте» с использованием мобильного телефона в течение последних двух лет размещал на созданной им странице под псевдонимом видеоролики порнографического содержания, демонстрирующие сцены половых контактов несовершеннолетних лиц. Преступление было выявлено в ходе совместной проверки прокуратуры Новгородской области и подразделения «К» регионального УМВД России. Вице-мэр был задержан в здании новгородской мэрии 26 мая нынешнего года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с порнографией
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером
Санкт-ПетербургРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
22.12.16
Палестинец осужден в Белгороде за поддержку нападения на Charlie Hebdo
БелгородРоссия Антитеррор Общество
NB!
22.12.16
СМИ: Главный аудитор НАТО найден мертвым
АнденБельгия Бытовые убийства Происшествия
NB!
22.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Михаил ДемуринУбийство и политическая суета: Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
22.12.16
Оккупация: Литва признала солдат США на своей территории ненаказуемыми
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
22.12.16
Внук Иосифа Сталина скончался по дороге в издательство
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Якунин: Серийное производство новейшего комплекса РЭБ начнётся в 2017 году
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное