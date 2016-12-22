Арестованный вице-мэр Новгорода обвинён в растлении мальчика из Пскова

Великий Новгород, , 17:35 — REGNUM В ходе расследования уголовного дела в отношении вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева, обвиняемого в распространении в интернете порно с участием несовершеннолетних, выявлен новый эпизод — по 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении несовершеннолетнего»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, он подозревается в том, что с декабря 2015 года по январь 2016 года из Великого Новгорода переписывался в соцсети с несовершеннолетним мальчиком из Пскова.

«С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей обвиняемый направлял несовершеннолетнему текстовые сообщения, содержащие слова и выражения, побуждающие к действиям сексуального характера, к обсуждению сексуальной тематики и дальнейшему сексуальному контакту», — сообщили с пресс-службе ведомства.

Следователем СУ СК России по Новгородской области в отношении обвиняемого назначена стационарная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Вадим Фадеев в социальной сети «ВКонтакте» с использованием мобильного телефона в течение последних двух лет размещал на созданной им странице под псевдонимом видеоролики порнографического содержания, демонстрирующие сцены половых контактов несовершеннолетних лиц. Преступление было выявлено в ходе совместной проверки прокуратуры Новгородской области и подразделения «К» регионального УМВД России. Вице-мэр был задержан в здании новгородской мэрии 26 мая нынешнего года.