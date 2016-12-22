Варвара Караулова приговорена к 4,5 годам колонии общего режима

Подсудимая раскаялась в своих действиях, но заявила, что ехала к террористам только для того, чтобы выйти замуж

Москва, , 16:40 — REGNUM Московский окружной военный суд приговорил Варвару Караулову к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Адвокат подсудимой заявил, что до конца года будет подана апелляция.

Прокурор просил для Карауловой наказания в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в 150 тысяч рублей. Защита настаивала на полном оправдании подсудимой.

Подсудимая раскаялась в своих действиях, но заявила, что ехала к террористам только для того, чтобы выйти замуж, а в террористических акциях участвовать не собиралась.

Напомним, Варвару Караулову, позднее сменившую имя на Александру Иванову, задержали в октябре 2015 года в Турции при попытке пересечения сирийской границы, чтобы затем примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

Читайте ранее в этом сюжете: Караулова в суде отказалась от своих признательных показаний следователям

Читайте развитие сюжета: Отец Варвары Карауловой считает приговор суда неожиданным и абсурдным