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В Северной Осетии не обнаружили опасный «Боярышник»

Происшествия
По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в республике проверяют предприятия, выпускающие парфюмерно-косметическую продукцию

Владикавказ, 22 Декабря 2016, 17:01 — REGNUM  В Северной Осетии проводятся проверки на предприятиях, производящих спиртосодержащую продукцию парфюмерно-косметического направления. Опасного «Боярышника» ни на одном из производств обнаружено не было.

Всего проверено около десяти организаций, занимающихся производством парфюмерно-косметической продукции. Были взяты образцы продукции. По результатам проверки, в исследуемых жидкостях метанола или других вредных веществ обнаружено не было, сообщает ГТРК «Алания».

Поводом к проведению проверок послужили сообщения о гибели десятков людей в Иркутской области. Причиной смерти стало отравление метиловым спиртом, из которого был изготовлен «Боярышник», употребленный жертвами.

По данным Следственного комитета РФ, на этикетке местами, где изготавливался смертельный продукт, были указаны предприятия Санкт-Петербурга и Северной Осетии.

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Смертоносный «Боярышник» — главное за сегодня

Напомним, в Иркутской области на текущей неделе произошло массовое отравление людей спиртосодержащей продукцией под названием «Боярышник». С 19 по 22 декабря жертвами суррогата стали уже 70 человек. 20 декабря в области был объявлен день траура по погибшим.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту по статье УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В числе фигурантов — два распространителя опасной продукции.

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