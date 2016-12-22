Большими сроками заключения завершилось «дело полицейских» в Кургане

Курган, , 15:52 — REGNUM Высокопоставленные курганские полицейские приговорены к длительным срокам лишения свободы за взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганском городском суде.

Напомним, заместитель начальника областного УМВД Андрей Алешкин и начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Максим Шевелев обвинялись в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

По версии СКР, в период с 1 августа 2012 по 30 октября 2014 года с использованием посредников они якобы получали от предпринимателей, осуществляющих выполнение государственных контрактов, заключенных со структурными подразделениями и учреждениями системы МВД России на территории Курганской области, взятки в размерах до 3 млн рублей. Всего за этот период они получили более 8,5 млн рублей взяток, считало следствие.

Кроме того, следствие полагало, что Алешкин незаконно получил из федерального бюджета субсидию в размере миллион рублей. Якобы он искусственно создал основания для начисления единовременной выплаты на получение жилья, зарегистрировав в служебном жилье сына, который постоянно с ним не проживал.

Суд приговорил Алешкина к 10 годам в колонии строгого режима, а Шевелева — к девяти. Кроме того, каждый из них заплатит по 6 млн 400 тыс. рублей штрафа. В сроки засчитаны месяцы заключения под стражу — с мая 2015 года.

Отметим, что по делу Алешкина-Шевелева ранее осуждён бывший начальник тыла регионального УМВД Сергей Мазко. Суд установил, что совместно с другими фигурантами дела полицейских с мая 2012 по сентябрь 2014 года он получил семь взяток на общую сумму 8 млн 638 тыс. рублей. Эта сумма была поделена между соучастниками. Суд приговорил Мазко к трём с половиной годам колонии строгого режима. Мягкость приговора была вызвана тем, что он заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил своих соучастников, сообщил о ранее не известном правоохранительным органам преступлении, а также выступил свидетелем по другим уголовным делам в отношении бывших руководителей УМВД России по Курганской области.

Три года условно получил директор ООО «КСК» Сергей Обласов, проходивший по делу полицейских, которое привело еще и к отставке начальника УМВД Игоря Решетникова, обвиняемого ныне в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как заявили Znak.com адвокаты Алешкина и Шевелева, вердикт суда будет обжалован.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-начальник тыла УМВД Зауралья осуждён на три с половиной года