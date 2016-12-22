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Боевики из банды Басаева ответят за убийство 15 военных в Чечне

Происшествия
Уголовное дело о нападении у станицы Червленная в отношении двух бандитов направлено в суд

Грозный, 22 Декабря 2016, 15:43 — REGNUM  Еще двум членам незаконного вооруженного формирования под началом Шамиля Басаева и Хаттаба не удалось уйти от правосудия за преступление 17-летней давности. На скамье подсудимых на этот раз оказались члены банды «Ногайский джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шамиль Казбулатов и Тенъали Канаев.

Как сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе Следственного комитета по Чечне, их подозревают в участии в нападении в 1999 году на российских военнослужащих войсковой части 34 605 у станицы Червленной Шелковского района Чечни. Вина подсудимых следствием полностью доказана. Наказание им вынесет суд.

Напомним, бандформирование под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба 4 октября напало на подразделение федеральных сил, которые выполняли служебные задачи в районе станицы Червленной. Почти сутки бандиты вели интенсивный прицельный обстрел силовиков. В результате этого преступления погибли 15 военнослужащих, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести.

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В Чечне судят боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба

В 2015 году был вынесен приговор пятерым бандитам, участвовавшим в нападении на станицу Червленную. По восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима получили Резван Муласанов, Багаудин Куванаев, Арслан Таушев, Расул Кошманбетов. Еще один подсудимый — Рашид Атуов получил 15 лет колонии строгого режима.

В январе текущего года за нападение на военнослужащих у станицы Червленной, предстали перед судом Фаизбек Амангазиев, Арслан Валиев и Рустам Батаев.

В настоящее время следствие по уголовному делу о нападении на военнослужащих не завершено. Устанавливаются лица, причастные к нему.

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