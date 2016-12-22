Боевики из банды Басаева ответят за убийство 15 военных в Чечне
Грозный, 22 Декабря 2016, 15:43 — REGNUM Еще двум членам незаконного вооруженного формирования под началом Шамиля Басаева и Хаттаба не удалось уйти от правосудия за преступление 17-летней давности. На скамье подсудимых на этот раз оказались члены банды «Ногайский джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шамиль Казбулатов и Тенъали Канаев.
Как сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе Следственного комитета по Чечне, их подозревают в участии в нападении в 1999 году на российских военнослужащих войсковой части 34 605 у станицы Червленной Шелковского района Чечни. Вина подсудимых следствием полностью доказана. Наказание им вынесет суд.
Напомним, бандформирование под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба 4 октября напало на подразделение федеральных сил, которые выполняли служебные задачи в районе станицы Червленной. Почти сутки бандиты вели интенсивный прицельный обстрел силовиков. В результате этого преступления погибли 15 военнослужащих, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести.
Читайте также: Боевик из банды Басаева ответит за нападение на псковских десантников
В Чечне судят боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба
В 2015 году был вынесен приговор пятерым бандитам, участвовавшим в нападении на станицу Червленную. По восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима получили Резван Муласанов, Багаудин Куванаев, Арслан Таушев, Расул Кошманбетов. Еще один подсудимый — Рашид Атуов получил 15 лет колонии строгого режима.
В январе текущего года за нападение на военнослужащих у станицы Червленной, предстали перед судом Фаизбек Амангазиев, Арслан Валиев и Рустам Батаев.
В настоящее время следствие по уголовному делу о нападении на военнослужащих не завершено. Устанавливаются лица, причастные к нему.
- 22 Декабря 2016 Операция ВКС предотвратила распад сирийского государства – Шойгу
-
- 22 Декабря 2016 Путин: Операция в Сирии повысила интерес партнеров к оружию РФ
-
- 22 Декабря 2016 NB!Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
-
- 22 Декабря 2016 Семеро экстремистов группировки «Таблиги Джамаат» задержаны в Подмосковье