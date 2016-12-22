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Омские следователи проверят информацию об истязании восьмилетней гимнастки

Происшествия
Чтобы девочка достигла успехов в спорте, мать ограничивала ее в еде и избивала

Омск, 22 Декабря 2016, 15:01 — REGNUM  В Омске следователи начали проверку информации об издевательствах над восьмилетней девочкой, занимающейся художественной гимнастикой. Об этом ИА REGNUM сегодня, 22 декабря, сообщили в областном следственном управлении СКР.

В ведомстве отметили, что намерены тщательно проверить все опубликованные материалы о незаконных действиях в отношении девочки. И уже по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ее матери по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного»).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в декабре появилась информация о том, что жительница поселка Ростовка избивала свою восьмилетнюю дочь и ограничивала ее в еде, чтобы девочка достигла успехов в художественной гимнастике. Тревогу подняли учителя, когда на лице у девочки появились следы от пощечины. А сверстники юной гимнастки рассказали педагогам, что девочка голодает, потому что мать не ставит ее на питание и не дает с собой еды.

Следователи сообщили, что инициировали изъятие из органов внутренних дел уголовного дела, возбужденного по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Однако 22 декабря стало известно, что прокурор отклонил ходатайство следственного управления об изъятии дела из органов полиции и передаче в следственные органы.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал в Омской области: мать морила голодом свою дочь-гимнастку

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