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Не хватило денег: в Воронеже вынесли приговор по делу об убийстве ветерана

Происшествия
Двум мужчинам не хватило денег на выпивку, и они расправились с беззащитной женщиной

Воронеж, 22 Декабря 2016, 14:46 — REGNUM  На 19 лет в колонию строгого режима отправится 23-летний житель Воронежской области — сегодня, 22 декабря, суд признал его виновным в жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем»).

Жестокое преступление было совершено 25 июля 2015 года. По данным следствия, осужденный, вместе со знакомым, распивали алкогольные напитки в районе Чернавского моста в Воронеже. Когда деньги и спиртное закончились, они решили добыть их, убив 89-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны.

Они представились пожилой женщине ее родственниками и, когда она открыла дверь, проникли в квартиру, повалил ее на пол и потребовали отдать им деньги. Женщина ответила, что денег нет, и попыталась позвать на помощь. Тогда преступники жестоко избили пенсионерку, а затем задушили.

После убийства преступники обыскали квартиру: денег они не нашли, но украли юбилейные медали, приуроченные к памятным датам Великой Отечественной Войны. После совершения преступления они уехали в Московскую область.

Убийство несколько месяцев оставалось нераскрытым, пока не удалось установить подозреваемых — жителей Астрахани и Воронежской области. Они были объявлены в федеральный розыск. В ноябре 2015 года установлено местонахождение одного из подозреваемых в Москве, он доставлен к следователю, где был задержан по подозрению в совершении указанных преступлений.

При проведении первоначальных следственных действий он дал показания и на себя, и на знакомого, но позже заявил, что убийство совершил один. При предъявлении окончательного обвинения мужчина вину не признал, от дачи показаний отказался.

«Вместе с тем, следователем собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, заключения проведенных судебных экспертиз, позволившие изобличить обоих обвиняемых в совершении данных преступлений. В отношении второго обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство, его розыск продолжается», — сообщили в СКР.

Приговором суда 23-летнему жителю Воронежской области назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года после освобождения. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

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