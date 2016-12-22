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Латвийские солдаты сломали 57 штурмовых винтовок НАТО

Происшествия
В других странах таких проблем не зафиксировано
Штурмовая винтовка G 36
KrisfromGermany
Штурмовая винтовка G 36

Рига, 22 Декабря 2016, 14:36 — REGNUM  У 57 штурмовых винтовок, используемых солдатами латвийской армии, сломался пластиковый приклад. Несмотря на это, Национальные вооруженные силы (НВС) в марте 2016 года приняли решение о продолжении их закупки, сообщает газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

Штурмовые винтовки G36 Министерство обороны Латвии закупает у немецкой компании Heckler & Koch. В министерстве подчеркивают, что в данном случае нельзя говорить о браке, поскольку пластиковый приклад сломался в результате неправильного обращения.

«Только у небольшой части штурмовых винтовок, используемых НВС, пластиковый приклад был сломан или поврежден, и это произошло не потому, что винтовки были сделаны некачественно. Причиной поломки стал человеческий фактор во время военных учений. […] Человеческий фактор в данном случае означает, что на оружие, к примеру, был брошен тяжелый предмет или на него наехал гусеницей танк. Поэтому мы не выдвигаем претензии к производителю и поставщику», — заявили в пресс-службе министерства.

Как стало известно, в Германии проблем с поломкой пластикового приклада не возникало.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 года, Министерство обороны Латвии закупило для Земессардзе (ополчение) саперные лопатки, которые сломались через 5 минут после начала их использования. А в сентябре, для проведения учебных стрельб, были поставлены непригодные патроны, которые застревают и портят оружие, а к некоторым видам оружия не подходят.

Читайте ранее в этом сюжете: «Латвия тратит на старые БТР столько же, сколько США — на новые танки»

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