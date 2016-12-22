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В Калининграде от угарного газа погибла легкоатлетка паралимпийской сборной

Происшествия
В результате отравления в квартире скончались две калининградки

Калининград, 22 Декабря 2016, 14:33 — REGNUM  В Калининграде следователи расследуют гибель двух женщин, чьи тела были найдены накануне в квартире одного из домов по улице Краснодонской.

По данным портала «Клопс», одна из погибших — представительница паралимпийской сборной России по легкой атлетике Мария Чикина.

В мае 2016 года 28-летняя легкоатлетка из Калининграда выиграла в Бразилии две серебряные награды международного Гран-при среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. Кроме того, Чикина — бронзовый призёр аналогичного Гран-при в Дубае нынешнего года.

По предварительным данным, причиной смерти калининградок 34 и 28 лет явилось отравление угарным газом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

ИА REGNUM дополняет, что массовая трагическая гибель калининградцев от отравления угарным газом была зафиксирована два года назад. В начале января 2015 года в квартире дома на улице Лесопарковой погибла семья из трёх человек: 58-летнего хозяина квартиры, его 60-летней супруги и 31-летней дочери.

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Отравления угарным газом
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