IKEA выплатит компенсацию семьям убитых их комодами детей

В общей сложности от опасного предмета мебели погибло четыре человека

Стокгольм, , 14:14 — REGNUM

Шведский мебельный гигант IKEA выплатит 435 млн крон компенсации семьям, чьи дети погибли в результате падения на них комода «Malm», сообщает TV2.

По словам юристов, деньги — $ 50 млн — будут распределены между тремя семьями. Компания также выплатит дополнительные $250 тыс. — более 2,1 млн крон — детским больницам и организации, которая добивается безопасных условий для детей.

В июне IKEA отозвала опасные предметы мебели из США, в июле — из Китая. В общей сложности с предметом мебели связано четыре смертельных случая.