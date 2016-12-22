IKEA выплатит компенсацию семьям убитых их комодами детей
В общей сложности от опасного предмета мебели погибло четыре человека
Стокгольм, 22 Декабря 2016, 14:14 — REGNUM
Шведский мебельный гигант IKEA выплатит 435 млн крон компенсации семьям, чьи дети погибли в результате падения на них комода «Malm», сообщает TV2.
По словам юристов, деньги — $ 50 млн — будут распределены между тремя семьями. Компания также выплатит дополнительные $250 тыс. — более 2,1 млн крон — детским больницам и организации, которая добивается безопасных условий для детей.
В июне IKEA отозвала опасные предметы мебели из США, в июле — из Китая. В общей сложности с предметом мебели связано четыре смертельных случая.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
- 22 Декабря 2016 В Калуге мать получила срок за истязания 9-летней дочери
-
- 22 Декабря 2016 Осужденная за репост воспитатель из Зауралья осталась в заключении
-
- 22 Декабря 2016 Омские следователи проверят информацию об истязании восьмилетней гимнастки
-
- 22 Декабря 2016 В Индии от рабства спасено 70 человек
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Украинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
NB!
22.12.16
Станет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
NB!
22.12.16
Что приходит реже – дружба или любовь?
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
NB!
22.12.16
Global Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
NB!
22.12.16
Chatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
NB!
22.12.16
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования