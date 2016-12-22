Новгородское сельхозпредприятие уличили в незаконной добыче песка

Волот, Новгородская область, , 14:00 — REGNUM Крупное сельскохозяйственное предприятие Новгородской области — ООО «Новгородский бекон», генеральным директором которого является депутат Новгородской областной думы Роман Нисанов, — уличили в незаконной добыче песка в Волотовском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, на площади более 7 тыс. кв.м. был незаконно снят и перемещён плодородный слой почвы.

Отмечается, что у компании нет разрешения на добычу песка, она также не зарегистрирована как недропользователь.

Прокуратура района возбудила дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и оштрафовала должностное лицо предприятия на общую сумму в размере 55 тысяч рублей.

«В настоящее время добыча песка прекращена», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, у «Новгородского бекона» в собственности и аренде — 16 тыс. га пахотных земель в Волотовском и Шимском районах, большая часть которых не обрабатывалась более 20 лет. По данным регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия, из них 9,5 тыс. га разработано и вовлечено в сельскохозяйственный оборот.