Прокуратура Германии опровергла информацию о задержании 4 подозреваемых

Немецкая газета Bild сообщила, что генеральный прокурор Германии Петер Франк подтвердил задержание четверых человек, якобы знакомых с главным подозреваемым по делу о теракте в Берлине

Берлин, , 13:43 — REGNUM Генеральная прокуратура Германии опровергла сообщение о задержании четырех человек, якобы связанных в терактом в Берлине, сообщает 22 декабря Reuters.

«Это не связано с терактом. Мы не слышали ни о каких задержаниях», — заявил представитель Генеральной прокуратуры Германии.

Напомним, ранее немецкая газета Bild сообщила, что генеральный прокурор Германии Петер Франк подтвердил задержание четверых человек, якобы знакомых с гражданином Туниса Анисом Амри, главным подозреваемым по делу о теракте в Берлине.

Вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли 12 человек, ещё 48 человек получили ранения. За информацию о местонахождении Амри объявлена награда в €100 тыс.

Ответственность за атаку взяли на себя террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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