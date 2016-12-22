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Муниципалитеты Мурманской области оказались не готовы к зиме

Происшествия
Губернатор призвала бросить все силы на борьбу с последствиями снегопадов

Мурманск, 22 Декабря 2016, 13:38 — REGNUM  Муниципальные образования Мурманской области оказались не готовы к зиме. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

«Все силы должны быть брошены на борьбу с последствиями снегопада и гололедицей, — приводит слова губернатора Марины Ковтун пресс-служба правительства. — Нынешнее состояние городов и посёлков, улиц и дворов выявили неготовность муниципальных служб к оперативному реагированию на изменившиеся погодные условия».

Как отметили в пресс-службе, губернатор потребовала от муниципалитетов приложить максимум усилий к наведению порядка на улицах и во дворах городов и посёлков.

Напомним, ранее глава областного правительства раскритиковала работу мурманских властей. Во время своей итоговой пресс-конференции Ковтун заявила, что администрации города Мурманска, руководству муниципалитета надо сосредоточиться на первоочередных проблемах.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 16 декабря, в центре Мурманска на девушку упала бетонная конструкция здания. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Добавим, только за последние дни мурманским жилищникам было вынесено около 1500 замечаний. Самые распространенные нарушения в работе управляющих компаний — это нерасчищенные проезды, снег и наледь на крышах домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Заполярья Марина Ковтун раскритиковала работу мурманских властей

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