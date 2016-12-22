Приблизительно 34 человека погибло в ходе акций протеста в Конго

Киншаса, , 13:31 — REGNUM



По меньшей мере 34 человек было убито силами безопасности Демократической республики Конго (ДРК) во время акций протеса против президента страны Жозефа Кабилы, заявили 22 декабря в правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом сообщает Figaro.

С таким заявлением выступила Ида Сойер, директор правозащитной организации в центральной Африке, в своем микроблоге Twitter, где она отметила, что жертвами стали участники первых манифестаций 21 декабря за отставку главы государства, чей президентский срок закончился. В неправительственной организации также подчеркнули, что ведется проверка информации о других погибших.

В свою очередь, правительство ДРК указывает число погибших в 22 человека, в том числе одного полицейского.

Напомним, причиной акций протеста стала отмена действующим президентом страны Жозефом Кабилой выборов, которые были пройти в ноябре 2016 года. Вместо этого, Кабила перенес их на середину 2018, объяснив это технической невозможностью проведения оных вовремя.

Данное событие оппозиция восприняла как узурпацию власти, что и привело к массовым беспорядкам в стране. Протесты начались 20 декабря, в тот самый момент, когда истек срок полномочий президента, что знаменовало собой отказ от конституционного правления.

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