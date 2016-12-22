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Более 10 человек погибли при распределении гуманитарной помощи в Мосуле

Происшествия
Мирные жители попали под минометный обстрел

Багдад, 22 Декабря 2016, 13:26 — REGNUM  Четверо сотрудников гуманитарной миссии и по меньшей мере семь мирных жителей погибли при минометном обстреле во время распределения гуманитарной помощи в двух районах восточной части Мосула, сообщает 22 декабря Reuters.

Представитель ООН по гуманитарным вопросам в Ираке Лиз Гранд осудила нападение, подчеркнув, что оно нарушает гуманитарные принципы.

«Все стороны конфликта обязаны соблюдать нормы международного гуманитарного права, позаботиться о том, чтобы мирные жители остались живы и получили необходимую помощь», — сказала Гранд.

Представители ООН пока не возложили ответственность за нападение на боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ранее неоднократно обстреливали освобожденные иракской армией районы Мосула.

Напомним, военная операция по освобождению иракского города Мосул началась 17 октября. Данная операция, возглавляемая США, стала самой крупной с 2003 года, когда они свергли режим Саддама Хусейна. В операции принимают участие около 100 тыс. солдат иракской армии.

Читайте ранее в этом сюжете: Иракские войска близ Мосула в основном заняты перевооружением

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Освобождение Мосула
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