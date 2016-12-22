Возбуждено дело о гибели монтажника на стройке в Петербурге

Молодой человек приехал в Петербург из Самары

Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу после доследственной проверки возбудило уголовное дело по факту гибели строительного рабочего на стройплощадке одного из домов по Богатырскому проспекту в Приморском районе города. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в ведомстве.

Как установлено, днем 20 декабря при выполнении монтажных работ строитель упал с высоты 3-го этажа и скончался на месте.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это преступление может быть назначено до 5 лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным издания «Конкретно.ру», 20-летний строитель приехал в Петербург на заработки из Самары. Он погиб 20 декабря в 16:20 у дома 18/2 по Богатырскому проспекту, где ведется строительство четырехэтажного здания.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в Санкт-Петербурге на производстве и стройках погибли 37 человек. Травмы на работе получили 247 человек, у 118-ти из них это повлекло тяжелые последствия для здоровья.

В Петербурге самой проблемной зоной являются как раз высотные работы, количество строителей и рабочих, скончавшихся после падения с высоты, в этом году увеличилось в два раза по сравнению с 2015-м.

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