Четверг, 22 Декабря 2016 года
16:12:08 МСК

Возбуждено дело о гибели монтажника на стройке в Петербурге

Происшествия
Молодой человек приехал в Петербург из Самары

Санкт-Петербург, 22 Декабря 2016, 13:21 — REGNUM  Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу после доследственной проверки возбудило уголовное дело по факту гибели строительного рабочего на стройплощадке одного из домов по Богатырскому проспекту в Приморском районе города. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в ведомстве.

Как установлено, днем 20 декабря при выполнении монтажных работ строитель упал с высоты 3-го этажа и скончался на месте.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это преступление может быть назначено до 5 лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным издания «Конкретно.ру», 20-летний строитель приехал в Петербург на заработки из Самары. Он погиб 20 декабря в 16:20 у дома 18/2 по Богатырскому проспекту, где ведется строительство четырехэтажного здания.

Читайте также: Трое гастарбайтеров погибли при падении на стройке в Петербурге

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в Санкт-Петербурге на производстве и стройках погибли 37 человек. Травмы на работе получили 247 человек, у 118-ти из них это повлекло тяжелые последствия для здоровья.

В Петербурге самой проблемной зоной являются как раз высотные работы, количество строителей и рабочих, скончавшихся после падения с высоты, в этом году увеличилось в два раза по сравнению с 2015-м.

Читайте ранее в этом сюжете: За год в Петербурге на производстве и стройках погибли 37 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Производственный травматизм и охрана труда
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевForeign Policy: Ангела Меркель должна уйти
БерлинГермания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
ещё главное