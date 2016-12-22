Задержали четыре человека по подозрению в причастности к теракту в Берлине

Правоохранительные органы Германии считают, что задержанные были знакомы с главным подозреваемым по делу

Берлин, , 12:39 — REGNUM В Германии задержаны четыре человека, которые были знакомы с гражданином Туниса, подозреваемым в атаке на рождественскую ярмарку в Берлине, заявил генеральный прокурор Германии Петер Франк, сообщает 22 декабря Reuters со ссылкой на газету Bild.

По информации полицейских, 24-летний гражданин Туниса Анис Амри, которого следователи считают причастным к нападению, мог находиться в одной из двух квартир в берлинском районе Кройцберг.

Генеральный прокурор Германии пока не прокомментировал задержание.

Напомним, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли 12 человек, ещё 48 человек получили ранения. За информацию о местонахождении Амри объявлена награда в €100 тыс.

Ответственность за атаку взяли на себя террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Участник теракта в Берлине — гражданин Польши