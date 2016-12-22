Взрыв у станции метро «Коломенская» в Москве — видео
В результате ЧП пострадали шесть человек, двоим из них потребовалась госпитализация
Москва, 22 Декабря 2016, 12:37 — REGNUM На портале YouTube появилось короткое видео с авторегистратора одного из автомобилей, на которое попал момент взрыва в переходе у метро «Коломенская» в Москве.
На кадрах видеоролика видно, как довольно сильный взрыв выбивает стекла и металлические конструкции подземного перехода.
По предварительным данным, ЧП произошло во время строительных работ, хлопок случился после разгерметизации баллона с газом. В результате ЧП пострадали шесть человек, двоим из них потребовалась госпитализация.
По данному факту проводится проверка.
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